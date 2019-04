Roken in Rucphense bossen mag voortaan

De gemeente wil het rookverbod uit de algemene plaatselijke verordening (apv) schrappen omdat het toch niet gehandhaafd kan worden. De meeste bossen en natuurgebieden zijn namelijk privé-bezit, bijvoorbeeld van Defensie of van Natuurmonumenten. En daar mag de gemeente geen buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) naar toe sturen. Het stellen van regels die in de praktijk niet gehandhaafd kunnen worden, is niet doeltreffend, vinden B en W van Rucphen.

Bij droogte moeten rokers zelf goed opletten

Bovendien, zo redeneren ze, staan er in het Wetboek van Strafrecht strafbepalingen over het veroorzaken van een bosbrand. Wanneer er sprake is van grote droogte en het gevaar van bosbranden toeneemt, waarschuwt de gemeente voor de risico's daarvan. Net als de brandweer, zegt Marjo Peters, woordvoerster van de brandweer Midden- en West-Brabant: ,,Wanneer de omstandigheden zo zijn dat er grote kans is op bosbranden, bij langdurige droogte en harde wind, dan adviseren wij de mensen heel erg voorzichtig te zijn. Het is altijd de eigen verantwoordelijkheid van mensen om niet zomaar een peuk in het bos weg te schieten. Altijd koppie erbij houden.”

Quote Het is de eigen verantwoor­de­lijk­heid van mensen om niet zomaar een peuk in het bos weg te schieten Marjo Peters, Woordvoerder brandweer Midden- en West-Brabant

Kees Kools van de Natuurwerkgroep Rucphen weet niet precies wat hij van het schrappen van het verbod moet vinden. ,,Van de ene kant begrijp ik het wel, want het is ontzettend moeilijk te controleren of iemand een sigaret of sigaartje opsteekt in het bos. Ik heb althans nog nooit gehoord dat iemand daar ooit een bekeuring voor heeft gehad. Maar van de andere kant, vind ik het toch ook raar dat roken wordt toegestaan. Zeker wanneer de kans op een bosbrand groot is.”

Bewust van risico's roken in het bos

Kools vergelijkt het rookverbod in het bos met een zebrapad. ,,Dat maakt een oversteekplek ook niet per se veilig. Het hangt van het gedrag van de voetganger en de automobilist af, of je veilig kunt oversteken. Ook in het bos hangt het van de mensen af of ze zich bewust zijn van de gevaren van het roken in een bos”.

Brand ontstaat meestal door menselijk handelen

Volgens brandweerwoordvoerster Peters laat het zich moeilijk onderzoeken, maar zijn brandend weggegooide peuken meestal niet de veroorzakers van brand. ,,Wel vaak ander menselijk handelen, zoals barbecues en warm gedraaide auto's.”