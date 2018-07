RoGeP richt pijlen op organisatoren evenementen: 'Moeten beter toegankelijk worden'

RoGeP is puur toevallig bij Blommenkinders uitgekomen, zegt De Ruijter: ,,We hebben lukraak een evenementenvergunning opgevraagd en gekeken of er aan de voorwaarden van dat verdrag wordt gedaan. Dat was niet het geval, dus hebben we daarover een bezwaarschrift ingediend. Dat was toevallig bij Blommenkinders, maar dat had net zo goed de Draai kunnen zijn. Puur toeval.''