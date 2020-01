RoGeP pleit voor extra openbare invalidentoiletten in Roosendaal: ‘Twee vliegen in één klap’

Weg met het gebonk van rollators, de Bumper is het beste idee van Groenhuy­sen

28 januari ROOSENDAAL - Dat is toch vaak met innovaties: ‘dat we dáár nou niet eerder op gekomen zijn’. Want het idee achter de Bumper is best simpel: een bescherming van zacht materiaal om de buizen van een rollator om het geluid van botsingen te dempen.