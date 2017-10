Rocktober in Rucphen met vier bands

In zaal De Wereld wordt een traditie voortgezet die vorig jaar begon. ,,We merkten met Faith hoe leuk het is om een heel jonge band op het podium te hebben’’, zegt Peter Luijkx van Radiovox. Dit maal is de eer aan plaatsgenoten Wet Socks, die zich via Facebook als aanstormend talent hadden aangemeld. De jonge muzikanten staan pas sinds deze zomer op het podium Met songs van onder meer AC/DC en Foo Fighters. Ze waren er ‘als de kippen bij’ om een plekje op Rocktober te bemachtigen, geeft Luijkx aan.

Clash of the Coverbands

Radiovox heeft nog twee collega bands uitgenodigd. Uit Etten-Leur en omstreken komt Down to Eleven en uit het Belgisch Limburg reist Jeff Brick af. ,, Beide kennen we van de Clash of the Coverbands’’, legt Peter Luijkx uit. Down to Eleven is een ervaren rockband die put uit het materiaal van onder meer Anouk en Beth Hart, waar de Belgen uit Hoeselt het meer zoeken in klassiekers van Creedence, Led Zeppelin en The Ramones. Jeff Brick schopte het net als Radiovox in 2015 tot en met de halve finale van de Clash of the Coverbands in Paradiso en speelde op menig Nederlands en Belgisch festival.