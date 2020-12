Robotland in Essen mag eindelijk open

Robotland werkt vanaf de openingsdatum wel met tijdslots. Het park is open van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. In de tussenliggende tijd worden alle ‘exhibits’ (attracties) ontsmet. Na de kerstvakantie is Robotland alleen op woensdagmiddag en in het weekend geopend. De tickets zijn te bestellen op de website www.robotland.tv.

Restaureren

Het techniek- en transportpark is ingericht in de voormalige douaneloods van de NMBS. Die is voor 54 jaar in erfpacht gegeven aan de geboren en getogen Essenaar Luc Van Thillo onder de voorwaarde dat hij de historisch-waardevolle hal zou restaureren. Dat is inmiddels gebeurd. Seppe Vanderkeybus en Dave Vercauteren vormen de drijvende kracht achter het attractiepark.

Containerschip laden

De grote hal aan het Hemelrijk in Essen staat vol met robotarmen, kranen, pneumatische en hydraulische speeltjes. Alles is interactief, want alleen kijken is saai. Zelf doen is leuker. ,,Maar daar laten we het niet bij. We leggen bij alle exhibits uit hoe de techniek er achter werkt”, zegt Vanderkeybus. Zo kun je in de loods een schip volladen met containers. Door watertanks vol te laten lopen met water - of leeg te pompen - ervaar je of de lading goed over het schip is verdeeld.