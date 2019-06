Robbe Baartmans schreef een boek over The Loods: ‘Het is veel meer dan een graffitihal’

Hoe zijn jullie op het idee voor The Loods gekomen?

,,Ik kom uit Steenbergen, maar haalde in Roosendaal altijd mijn spuitbussen. De verkoper bracht mij in contact met Remco van den Beemd. Die had een opdracht van de gemeente die eigenlijk te groot was voor hem. We moesten voor de gemeente betonblokken spuiten. Dat was in de winter en wij hebben gevraagd om een binnenlocatie. Toen kwam de gemeente met dit pand. Dan kom je als graffitischrijvers op een plek met wanden die helemaal leeg zijn. Daar wilde ik natuurlijk wel wat mee doen.’’



,,Zo is bij mij en Remco het idee voor The Loods ontstaan. We kregen de sleutel, maar moesten er wel rekening mee houden dat we er binnen een paar maanden weer uit zouden moeten. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Wij dachten meteen: we hebben die ruimte, dan proberen we die ook optimaal te benutten. Zo is de eerste Graffiti Jam ontstaan. We hadden gelijk dertig artiesten, dat vonden wij fantastisch. Maar vorig jaar, bij de vierde editie, zaten we al over tweehonderd! Dan laat je wel echt zien dat een plek betekenis heeft voor mensen.”