RL en VVD: ‘Jongeren hebben vooral behoefte aan ruimte’

Viertal slaat en schopt man (31) uit Roosendaal ‘zonder aanleiding’ in elkaar

10:42 ROOSENDAAL - Een 31-jarige inwoner van Roosendaal is woensdag in elkaar geslagen door vier mannen. Dat gebeurde op de Laan van Brabant in zijn thuisstad. De politie meldt dat er volgens het slachtoffer geen enkele aanleiding was voor de mishandeling.