RKSV Cluzona ruimt voorraden op en zet sponsors in het zonnetje

,,De sponsoren zien hun bijdrage niet uitbetaald worden in enige vorm van publiciteit", zegt Tom Blomaard van de sponsorcommissie. ,,Toch zijn de sponsoren van groot belang voor Cluzona. In deze tijden is het lastig om ze een alternatief te bieden voor de publiciteit, die ze als het ware bij ons inkopen.” De sponsorcommissie ging de hei op en kwam terug met een bijzonder idee.



,,Uiteindelijk is het idee geboren om kerstpakketten samen te stellen van alle consumpties uit de kantine die binnen nu en drie maanden over de datum zouden raken. Zo dragen we bij aan een stuk voedselverspilling en kunnen we onze sponsoren verrassen met een leuk kerstpakket”, zegt Hidde Poppelaars, voorzitter van de sponsorcommissie.



De zes leden van deze commissie - toevallig allen speler van het eerste - namen een vrije dag en bezorgden de sponsoren een bijzonder kerstpakket. Dat heeft de mannen veel positieve reacties opgeleverd. Hidde Poppelaars: ,,Laten we hopen dat we ze snel weer voor een derde helft in Wouw kunnen uitnodigen!”