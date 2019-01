Rini Wagtmans coördineert hulpactie voor berooide Rudi Lubbers in koud Bulgarije

SINT WILLEBRORD - Oud-wielrenner Rini Wagtmans (72) gaat de hulpactie coördineren voor de aan lager wal geraakte oud-topbokser Rudi Lubbers. Na de uitzending zondagavond van Andere Tijden Sport over de barre levensomstandigheden van Lubbers (73) en zijn partner in Bulgarije, hebben volgens Wagtmans al honderden kijkers geld, kleding en andere hulp beloofd.

,,Sinds vanmorgen vroeg zie ik elke minuut vier of vijf reacties binnenkomen op de mail. De een zegt 25 euro toe, de andere tientje. Sommigen willen schoenen schenken, anderen kleding. Het is ongelooflijk", vat Wagtmans de hartverwarmende reacties samen.

Gevecht Ali

De bekende oud-wielrenner is door de makers van het NOS-programma gevraagd de inzameling via het e-mailadres HelpRudiLubbers@gmail.com in goede banen te leiden. De Willebrorder stemde meteen in, want hij kent Lubbers al jaren en was zeer getroffen door de beroerde woonomstandigheden van zijn vriend, de man die zich op 20 oktober 1973 in Jakarta de volle twaalf rondes staande wist te houden in een gevecht tegen bokslegende Muhammed Ali.

Lubbers leidt al ruim drie jaar een teruggetrokken bestaan in Bulgarije, met zijn partner Ria. Ze wonen er sinds een jaar in een busje met een horde zwerfhonden maar zonder gas, water, licht en sanitaire voorzieningen. ,,Hulp is heel snel nodig. Het kan daar van de ene op de andere dag 20 graden vriezen en er kan zo maar een meter sneeuw vallen”, weet Wagtmans.

Hondenoverlast

De Willebrorder ontfermde zich zo’n tien jaar al eens over de oud-bokser toen het niet goed met hem ging. ,,Ik heb toen een huis voor ze geregeld in Meer in België. Maar dat ging ook niet goed. Zijn partner haalde daar meteen een heleboel honden in huis. Een hoop overlast voor de buren natuurlijk. Binnen een half jaar tijd stond de politie vijftig keer voor de deur.”

De laatste keer dat Wagtmans de voormalige topbokser sprak was anderhalf jaar geleden. ,,Door de telefoon. Hij zat toen al een tijdje in Bulgarije en zei dat het hem goed ging. Maar ja, zo praat hij.”

De Willebrorder noemt de levensomstandigheden van de oude sportheld schrijnend. ,,Zijn partner Ria is wat ouder en mankeert een en ander. Zo kunnen ze echt niet blijven leven.” Wagtmans zegt dat hij de toegezegde schenkingen gaat beheren, samen met de opbrengsten van een biografie over Lubbers die binnenkort uitkomt. ,,Er komt een rekeningnummer en een stichting om in zijn levensonderhoud te voorzien. Misschien kunnen we een woning vinden of een goede caravan kopen."

Terug naar Nederland komen, is volgens Wagtmans geen echte optie: ,,Rudi is hier juist vertrokken om van het gezeur af te zijn dat hij een drugscrimineel was.” Lubbers werd in 1986 in Portugal veroordeeld in een smokkelzaak rond 350 kilo hasj. Hij zat acht jaar vast. ,,Maar hij heeft zijn tijd toch uitgezeten. Dan heb je dezelfde rechten als iedere andere Nederlander. Dan snap je toch niet dat onze ambassadeur in Bulgarije na die uitzending nog niemand heeft gestuurd, al was het maar om een gaskachel te brengen.”