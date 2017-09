Rijbaan dicht bij Beneluxflat in Roosendaal voor herstel balkons

VIDEO Roosendaalse vrijwilligster heeft met haar familie de Efteling voor zichzelf

27 september KAATSHEUVEL/ROOSENDAAL - Wat is er leuker dan een uur lang rond te mogen lopen in de Efteling zonder last te hebben van lange wachttijden bij de Python of de Vliegende Hollander? Marisca Lambregts uit Roosendaal had het pretpark eerder deze maand zelfs helemaal voor zich alleen. Nou ja, bijna dan, want ze mocht ook haar familie meenemen. Dat had ze te danken aan de Vriendenloterij die iedere week een vrijwilliger in het zonnetje zet.