Riet brengt boodschappen naar haar demente man: ‘Ik heb er een flesje jenever bij gedaan!’

Kees Jonkers heeft dementie en woont in verzorgingshuis Kloek Roosendaal. Zijn vrouw Riet komt om de dag een boodschappentas brengen. Kees takelt die dan vanaf z'n balkon naar boven want elkaar zien of aanraken mogen ze niet.

Emotie

Kloek is gevestigd in het gebouw van De Eglantier aan de President Kennedylaan in Roosendaal. Er wonen 36 mensen met dementie. Cees Jonkers woont er met veel plezier. ,,Normaal ben ik hier elke dag", zegt Riet Jonkers. ,,Cees houdt van kaarten en we leggen elke dag een kaartje. Dat kan niet meer. Ik heb het daar enorm moeilijk mee.”

Boodschappen

,,Ik ga lekker mijn man verwennen", zegt Riet Jonkers als ze haar fiets op slot zet. ,,Kijk, hij heeft het touwtje al naar beneden gegooid!”

Jonkers snapt dat het niet anders kan en steunt het verplegend personeel die haar man verzorgen: ,,Ik heb voor het verplegend personeel een kaartje en wat cakejes meegenomen.” De tas wordt aan het touwtje geknoopt. “Haalt hem maar op!”, roept Jonkers tegen haar man.

