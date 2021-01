Rien Luijks (1953-2021) was een bevlogen RBC’er

Gloednieuw restaurant bij Airparc Seppe popelt om de deuren te openen: ‘Lockdown gaat een keer voorbij’

13:58 BOSSCHENHOOFD - Na dik twee jaar leegstand krijgt de glazen toren aan de kop van Airparc Seppe binnenkort weer horeca. De vraag is alleen nog wanneer de deuren open kunnen. Eigenaar Ivan Smulders van het nieuwe restaurant Bargo is er in ieder geval klaar voor. ,,Wij staan te popelen, het is alleen nog even wachten tot de lockdown voorbij is.”