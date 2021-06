Ridder Toon Naalden wordt overal voor gestrikt: ‘Ach, je rolt van het een in het ander’

De reddings­bri­ga­des zijn er klaar voor na een flinke worsteling: ‘De instroom was nul’

6 juni Het mooie weer is weer in het land, we willen weer en masse naar zwembad, plas of strand. Met in het achterhoofd de wetenschap dat de zwemlessen het afgelopen jaar lange tijd stil lagen, is het een prettig idee dat ook dit jaar de lifeguards van de verschillende reddingsbrigades in de regio een oogje in het zeil houden.