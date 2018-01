Rico: uiterlijk voor eind jaar onderdak in Rucphen

Rico- voorzitter Cor Leijs waakt voor té veel optimisme, maar hij ziet de toekomst van zijn tennisvereniging weer zonnig in. De van origine Sprundelse club verwacht voor eind 2018 een nieuw onderdak te hebben aan de Binnentuin in Rucphen. ,,Er is zelfs een kans dat het wat eerder wordt.’’

Financiën

Het nieuwe bestuur mikt erop om kort na de carnaval een versoberde begroting voor te leggen aan de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Die moet toetsen of de plannen financieel haalbaar zijn. Het vorige bestuur van Rico stapte op toen de SWS verordonneerde dat de club de nieuwbouw voor de helft van de beoogde vier ton moest realiseren. Leijs vindt het typerend voor de trouw aan Rico dat ook deze ‘moegestreden’ ex-bestuursleden blijven meewerken aan een nieuw onderdak. ,,Niet als bestuurders maar vanuit hun expertise.’’

Prioriteit

Hun voorwerk heeft zijn waarde bewezen maar het huidige bestuur heeft bewust een nieuwe start gemaakt met de gemeente, geeft Leijs aan. ,,Zonder oud zeer.’’ Tennis kunnen spelen is de voornaamste prioriteit. Het bijgestelde plan gaat dan ook nog steeds uit van vier gravelbanen. Vooral de kantine annex kleedruimte zal ‘minder luxe’ uitvallen. ,,Maar nog steeds is het een heel net onderkomen.’’ Die ruimtes - waarvoor de gemeente 110 vierkante meter ter beschikking heeft – worden opgebouwd met een soort portocabins.

Hoe snel de afbouw kan beginnen hangt van de toetsing door de SWS af. ,,Maar na het bestellen kan het er in acht tot tien weken staan.’’ Het streven is om in december dan een eigen park te hebben aan de Binnentuin in Rucphen, tegenover zwembad De Vijfsprong. ,,Alles wat eerder is, is meegenomen.’’ Het tennispark krijgt een totaal oppervlak van 6600 vierkante meter. De naam, die verwijst naar de eigenaar van de inmiddels afgebroken hal, verandert niet. ,,Rico is een begrip.’’

Samenwerking