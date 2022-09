Richard Pertijs brengt duet uit met in 2006 overleden zanger Rini Valentijn

‘3,5 miljoen voor strijd tegen criminali­teit in havens is zakgeld’, stelt burgemees­ter Moerdijk

MOERDIJK - Als Justitie de criminele stromen in de havens van Moerdijk en Zeeland grondig wil aanpakken, dan moet het ministerie tientallen miljoenen vrijmaken, zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk. ,,We krijgen 3,5 miljoen euro. Dat is zakgeld. Alsof je een elektrische fiets vraagt en twee zijwieltjes krijgt.”

24 september