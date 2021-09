Ria en Raymond hebben een exotische tuin waar Jacobus vrolijk rondwandelt

Gemeente­raad heeft straks meer te zeggen over regionale samenwer­kings­ver­ban­den

6:00 ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR - Gemeenten werken samen. Dat weet u, want als u stamboomonderzoek wil doen, moet u naar het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom. Uw aanslag gemeentelijke belastingen komt van de Belastingsamenwerking West-Brabant in Etten-Leur. En de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in Tilburg gaat op pad als u klaagt over stank vanaf het industrieterrein.