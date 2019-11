RH50: jonge, creatieve huurders moeten Kalsdonk een impuls geven

column Hoe moet je nou weten wat je ‘later’ wil worden - als je 15 bent?

8:14 Dat hier nu mijn column staat, is puur toeval. Er had net zo goed een heel ander persoon op deze pagina kunnen staan. Ik was dan misschien brood aan het bakken. Of kinderen gebarentaal aan het leren. Dat zit namelijk zo.