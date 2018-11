Reuzelaar toplocatie voor CPO

Alle zesentwintig kopers van een perceel in CPO-project De Reuzelaar zetten gisteravond in de raadzaal in Oudenbosch hun handtekening onder de definitieve grondovereenkomst. In maart/april start de bouw. Een jaar later - voorjaar 2020 - komen ze er ook daadwerkelijk wonen.

De CPO-vereniging is enthousiast. Ze begroeten elkaar duidelijk als nieuwe buren. Het 'wij-gevoel’ is meteen aanwezig. Marco Vlemmix van Bouwen In Eigen Beheer spreekt van burgerparticipatie pur sang. ,,Het is allemaal door hen bedacht en ontwikkeld. Ze bouwen dan wel samen, maar ieder krijgt vanavond een individueel contract.''

Energieneutraal

Het is vooruitstrevend en ambitieus. Het eerste energieneutrale project van Halderberge. Isolatie, warmtepomp en zonnepanelen. Geen gasaansluiting. En ze mogen hun vinger opsteken naar aannemer en architect. ,,Toen die aankwam met allemaal identieke deuren, was de groep verrast. Het zijn nu drie soorten'', vertelt Vlemmix. Allard en Ans zijn dan al wel tien jaar samen. Nu willen ze voor het eerst ook samen bouwen. ,,We zijn tien jaar geleden samen gaan wonen. Dit is een superlocatie. Een nieuwe wijk in een bestaande wijk.''