Reünisten Thomas More College grijpen ‘laatste kans’ om schoolgebouw nog te zien

Dit jaar - 29 maart - wordt bijzonder. De LVVM (Laatste Vrijdag Van Maart) krijgt als thema ‘laatste kans’ mee. Het is namelijk de laatste kans om het schoolgebouw van het TMC (thans Markland College) nog een keer te zien. De samenkomst is daarom niet in een plaatselijke horecagelegenheid, maar in het schoolgebouw zelf. Later dit jaar begint de sloop van de oude vleugels van het scholencomplex. Door terugloop van het leerlingenaantal keert er een compacter gebouw voor terug. De vrijkomende gronden worden bestemd voor woningbouw.

Speciale gelegenheid

Onderwijsstadje

Sjef Pfaff uit Hoeven had een leuke tijd op TMC. Het was 29 jaar geleden aanleiding om met zijn oude schoolvrienden af te spreken. Toevallig op de laatste vrijdag van maart. ,,Een jaar later deden we het weer en steeds meer mensen sloten aan.‘’ Eerdere LVVMs werden gehouden in café De Bocht, café Stroop en zaal De Kroon in onderwijsstadje Oudenbosch. ,,Daar blijven we nu ook, iedereen kan een laatste rondgang door het gebouw maken‘’, zegt Pfaff, die blij is met de steun van de school. ,,We pakken het wat groter aan. In voorgaande jaren kwamen de schoollichtingen tussen 1974 en 1984 samen, nu is elke oud-leerling welkom.‘’