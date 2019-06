Reünie van roemruchte Roosendaalse cafés Elke's Pub en Den Duysent Vresen

Back to the Future op de Markt in Roosendaal

16 juni ROOSENDAAL - Het lijkt wel een scène uit Back tot the Future. Je loopt met je zondagse vaderdagboodschapjes door de binnenstad en aangekomen op de Markt beland je ineens in de fifties. Alsof je in een tijdmachine gestapt bent en tussen de de vetkuiven en petticoats naar buiten komt.