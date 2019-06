’Reunie van Gertrudis en Michel groot feest’

René Reijnders is oud docent van St. Michel en Gertrudis en drijvende kracht achter de schoolkranten. ,,Ik ben in 1988 als eindredacteur bij Azaleablad, de schoolkrant van de Michel Mavo begonnen. In 1995 naar het Gertrudis gegaan en daar met Gertrudis geluid verder gegaan. We hadden gelijk succes want in 1996 is Gertrudis geluid tot beste schoolkrant van Nederland uitgeroepen. Tijdens de reunie gaan we in een lokaal uitgebreid terug kijken op alle kranten, foto’s en verhalen. We hebben nog veel oude nummers liggen die we gaan uitdelen zodat reunisten kans maken om een schoolkrant uit hun examenjaar te scoren. In de laatste editie, die vorig jaar mei verscheen, is een overzicht van alle hoogtepunten uit 23 jaar GertrudisGeluid te lezen,”vertelt Reijnders.