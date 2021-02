Reünie Norbertus College weer verzet

Dry january? De slijterij had juist méér omzet: ‘Horeca dicht, dan thuis een goed glas wijn’

31 januari WEST-BRABANT - En is het je gelukt? Om die verleidelijke fles Sauvignon Blanc te laten staan? Die goede voornemens, het lijkt alweer lang geleden dat we beloofden minder te drinken, beter te eten en meer te bewegen. De West-Brabantse slijterijen merken deze maand opvallend weinig van het fenomeen ‘dry january’. Sterker nog, in de meeste gevallen is het drukker dan anders.