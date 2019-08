Reünie Den Duysent Vresen en Elke's Pub: ‘Once upon a time in Roosendaal’

Luijkx had Elke’s Pub in de Damstraat van 1970 tot 1974 en daarna Den Duysent Vresen in de Molenstraat tot 1979. De reünie is een ideetje van oud-medewerker Sjors Hoppenbrouwers en zijn cafémaatje van vroeger, Louck de Bruijn. ,,Wij zijn allebei al lang uit Roosendaal vertrokken en ontmoetten elkaar op social media. We hebben samen een ‘tour de memoires’ door Roosendaal gelopen, foto’s gemaakt en herinneringen opgehaald. Zo is het idee voor deze middag geboren.’'