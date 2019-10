'Retro-feest’met eerste Foute Party in Rucphen

,,We hopen ook dat iedereen z’n best doet om zich in die stijl aan te kleden. Dat zo heel leuk zijn’’, zegt Barry Damen (25) van Mega Hollands Events. Hij bekent dat het muziekfestijn in Sporthal De Vijfsprong ook voor de organisatie wel net iets anders is. ,,Best spannend, want we richten ons normaal op het Hollandse repertoire. Maar hiermee willen we de doelgroep verbreden.’’ Hoe het publiek zich uitdost is hem om het even, als het maar bijdraagt aan het plezier. ,,Het mag best een knipoog naar carnaval zijn.’’