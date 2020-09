Retentievijver in Gagelrijzen is pareltje onder de sportvissers

SINT WILLEBRORD - Sint Willebrord profileert zich graag als wielerdorp, maar wellicht is binnenkort vissersdorp toepasselijker. De retentievijver in de woonwijk Gagelrijzen kreeg woensdag het eervolle label ‘visparel’ mee.

Daarmee is deze plas de eerste in Noord-Brabant, die voldoet aan de richtlijnen van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De driehoekige vijver ligt aan de rand van het dorp, aangelegd als opvang van overtollig regenwater uit de omliggende wijken. ,,Maar meteen ook ontdekt door vooral jongere vissers‘’, aldus wethouder Martien de Bruijn van Rucphen gisteren bij de onthulling van het informatiepaneel. ,,Dit idee komt voort uit de Kindertop, die we eerder hielden.‘’

Toezicht

Daar moest meer mee kunnen dan zomaar wat hengelen op baarsjes en voorntjes. Vond ook het gemeentebestuur. Na contact met Sportvisserij Zuidwest Nederland is de vijver sinds afgelopen zomer verhuurd aan de zuidelijke koepelorganisatie van liefst 180.000 sportvissers. Zij zorgen voor het visstandbeheer en houden toezicht door de inzet van vrijwillige boa's.

Quote ,,Opvang van regenwater en ook nog een toplocatie voor sportvis­sers. Wat wil je nog meer?‘’ René Lazeroms, Wethouder

De sportorganisatie zag de vijver van toegevoegde waarde. ,,Ze is niet al te groot en ligt gunstig naast de woonwijk‘’, legt Wietse van Alten van Sportvisserij Zuidwest Nederland uit. De viervoudig Olympisch handboogschutter uit Oosterhout zit sinds een jaar in de viswereld. ,,Ik was na jaren van reizen en sporten toe aan rust. Niets rustgevender dan een hengel uitwerpen.‘’

Primeur

In Sint Willebrord dacht Van Alten volop mee in de aanleg van vier vissteigers, toegankelijk voor jong en oud. Ook voor minder validen is de vijver nu makkelijk bereikbaar.

De Nationale Sportweek was aanleiding om op tien plaatsen in het land de ‘visparels’ in te voeren. Sint Willebrord krijgt de primeur in de provincie. Van Alten: ,,Een toekomst ideaal zou zijn om in elk woonwijk een visparel te krijgen. Op voetbal na is vissen de snelst groeiende breedtesport.‘’

De Bruin werpt intussen samen met collega René Lazeroms en Sportvisserij-voorzitter Remco Schreuders een hengeltje uit. Met een kronkelende made als aas hopen ze dat de baarsjes willen bijten. Het wil niet echt lukken, misschien wel omdat op de naastgelegen vissteiger de vriendjes Bartho en Kevin (allebei negen) de ene na de andere vis op het droge halen. ,,Maar we werpen ze meteen weer terug hoor. Het is voor de sport hè‘’, zegt Bartho die ook wel eens met zijn familie op zee gaat vissen. ,,Allebei even leuk.‘’

Lazeroms heeft het over een win-winsituatie. ,,Opvang van regenwater en ook nog een toplocatie voor sportvissers. Wat wil je nog meer?‘’