Resultaten Citymarketing Roosendaal ‘wat magertjes’

ROOSENDAAL - De resultaten van Citymarketing Roosendaal zijn tot nu toe wat magertjes. Die conclusie trekt de Roosendaalse Lijst die een onderzoekje instelde naar wat er in het eerste jaar van Citymarketing is bereikt.

Het bureau ging in maart officieel van start in het kantoor aan de Markt. Sinds mei draait de organisatie op volle sterkte.

,,We hebben een quick scan uitgevoerd naar wat er in dat jaar is bereikt. Nou, ik zie het niet. Of ik zie het over het hoofd", zegt René van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst (RL). Hij heeft het college van B en W gevraagd naar de stand van zaken. Wethouder Cees Lok gaat in zijn antwoord niet echt in op de vragen van de RL. Hij wacht het jaarverslag van Citymarketing af.

Maar het Brand Event ging tot twee keer toe niet door.

Citymarketing werkt met een budget van 5 ton per jaar. ,,Dat loopt op naar ik geloof 7 of 8 ton volgend jaar", zegt Van Broekhoven. Maar de resultaten blijven volgens de Roosendaalse Lijst uit. Zo rolt er na de zoekopdracht ‘Roosendaal’ op Google weinig tot geen promotionele informatie over de gemeente uit de computer. Volgens wethouder Lok staat de website van VVV Roosendaal in de Top 3 wanneer de zoekterm Roosendaal in Google wordt ingevoerd. En dat klopt.

En omgekeerd kan de bezoeker van de website van de gemeente Roosendaal niet direct doorklikken naar de site van Citymarketing. Daar wordt aan gewerkt, zegt Cees Lok. Ook mist René van Broekhoven de link tussen Designer Outlet Roosendaal (voorheen Rosada) en Citymarketing. Terwijl het outletcentrum een speler van belang is in de stad. Lok: ,,De gesprekken lopen.”

Gezellige drukte bij de opening van het kantoor van Roosendaal Citymarketing aan de Markt 6.

Ook op social media scoort de stad niet geweldig. ,,Op Facebook heeft de citymarketing-pagina 169 likes, op Linkedin 61 volgers en op Instagram 232 volgers. Dit zijn gelet op het beschikbare budget en de vele mogelijkheden die er zijn om via betaalde online promotie meer volgers te verkrijgen, naar onze mening bescheiden aantallen.”

