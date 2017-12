Resten van boerenschuur van 250 jaar voor Christus aangetroffen in Wouw: vier vragen

Wat is er gevonden?

Hoe bijzonder is dat?

Behoorlijk bijzonder, zegt Uleners. ,,We weten dat Wouw een rijke historie heeft. Eerder dit jaar troffen we hier ook al resten van een waterput uit de tweede eeuw aan , maar echt veel is er over deze regio nog niet bekend. De beste kaarten hierover zijn van na 1500. Over de periode daarvoor zijn nog veel lege plekken op de kaarten. Dat maakt deze vondst zo speciaal.''

Hoe zijn de archeologen dit op het spoor gekomen?

En hoe nu verder?

Wat in de sleuven is aangetroffen, wordt uitgebreid in kaart gebracht. Daarna brengt SOB, samen met stadsarcheoloog Marco Vermunt die hier namens de gemeente Roosendaal bij betrokken is een advies uit over de noodzaak om naar aanleiding van deze vondsten verder onderzoek te doen. Deze resten geven daar zeker reden toe, zegt Uleners. Vertraging van de bouw in Wouw wordt niet verwacht.