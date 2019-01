Restauratie van Roosendaals koetshuis, fietsenwinkel in monumentaal pand

Schaap en Sturm Architecten heeft het ontwerp voor de metamorfose gemaakt. In de tuin tussen de Kring, het Tongerlohuys en de Molenstraat komt een baan om een testrondje op de fiets te maken.



,,Hopelijk gaat de tuin en de baan een verbinding brengen tussen de oude panden. De theekoepel in de tuin is er even beroerd aan toe als het koetshuis was. In de tweede fase gaan we het koepeltje en de tuin opknappen. We werken nu eerst hard zodat de fietswinkel begin april geopend kan worden,” vertelt Bartelen vanaf het dak van het koetshuis.