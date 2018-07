Restauratie Nispense molen kost meer dan een ton

NISPEN - Het opknappen van de 'molen van Aerden' in Nispen gaat ruim een ton kosten. Dat zegt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarmee is de Nispense korenmolen ook in één klap de duurste van alle 47 molens die in heel het land opgeknapt moeten worden.

Volgens Inge Aerden, dochter van de beheerster en vrijwilliger bij de molen, moet die opknapbeurt ergens in de loop van volgend jaar plaats gaan vinden. ,,Ik weet dat het in de planning zit voor het eerste of tweede kwartaal van volgend jaar.'' De gemeente Roosendaal - eigenaar van de molen - bevestigt dat die klus volgend jaar moet beginnen, maar kan geen exacte periode aangeven.

Stilgelegd

De Nispense molen werd ruim een jaar geleden stilgelegd, evenals 46 andere molens in Nederland. Dit vanwege het risico dat de wieken af zouden kunnen breken. Het gaat daarbij om molens met wieken die met bouten aan het wiekenkruis zijn bevestigd. Bij twee molens in het land zijn een paar van die bouten bezweken. De Rijksdienst besloot daarop geen enkel risico te nemen en sommeerde alle molens met een dergelijke constructie stil te leggen. In West-Brabant kent alleen de Nispense molen een dergelijke constructie.

Duur

Om alle euvels te verhelpen heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ongeveer 3 miljoen euro gereserveerd. Moleneigenaren moesten allemaal een offerte inleveren om hier aanspraak op te kunnen maken. Woordvoerster Willemien van de Langemheen van die Rijksdienst: ,,Per molen is steeds zo tussen de 50.000 euro en de 70.000 nodig om alles te herstellen. In Nispen is het weer een ander verhaal. Daar komen alle kosten waarschijnlijk boven een ton uit. Daarmee is het de duurste van alle betrokken molens.''

Complex

Dat het repareren van de Nispense molen hoger uitvalt, ligt volgens Van de Langemheen aan het feit dat die molen voorzien van een ander wiekverbeteringssysteem. ,,Het is een technisch verhaal, maar het komt er op neer dat die molen een ander en veel complexer systeem gebruikt wat meer werk kost.''