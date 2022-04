Restauratie Lambertuskerk Wouw kost nog zeker tien jaar en 1,5 miljoen euro

De Roosendaal­se Kapelberg bestaat 125 jaar en dat wordt gevierd

ROOSENDAAL - Elke dag rijden er zeker 50.000 wagens over de A17 langs de Kapelberg in Roosendaal. In de schaduw van de BMW- en de Peugeot-dealer staat de kapel die is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. De kapel bestaat 125 jaar en dat wordt dit jaar uitgebreid gevierd.

14 april