Restaurant Culinicious is klein, intiem en héél fijn in Roosendaalse watertoren

EetrecensieROOSENDAAL - Culinicious is een soort huiskamerrestaurant, maar dan in een watertoren en met een prima keuken waarin alles klopt. Dat kun je zelf zien, want je zit er met je neus bovenop.

We waren al extra nieuwsgierig naar dit Roosendaalse restaurant vanwege het gebouw en de formule. Je kunt immers maar twee keer per maand een diner vastleggen bij Culinicious, uitsluitend het vijfgangen verrassingsmenu. Maar wat hebben we een geweldige avond gehad.

Dat heeft alles te maken met het concept van de Eindhovense kok Saskia Provily. Ruim 25 jaar was ze directiesecretaresse bij de NS, totdat ze besloot haar hart te volgen en naar de koksopleiding ging. Ze gaf daarna vijf jaar kookworkshops bij mensen thuis en opende onlangs Culinicious, haar eigen gastronomisch paradijsje.

,,Ik wilde heel graag zelf weer koken, lekker alles zelf maken, mensen vertroetelen, dat is zó leuk. Dat heb ik thuis meegekregen, van mijn moeder, die dat heel goed kon."

Om mensen echt in de watten te kunnen leggen, moet je het klein houden. Kleinschaligheid is dan ook een heel bewuste keus van Saskia Provily, die het watertorenrestaurant samen met haar man Jan runt.

Er kunnen maximaal achttien mensen terecht, wij tellen vanavond elf gasten en zien ook hen verwonderd en bewonderend rondkijken. Naar de bovenverdieping, naar de open keuken, naar de plaquette van de ingebruikname van de watertoren, in 1917 door het toenmalige college (burgemeester en slechts twee wethouders). Een leuk historisch element dat gelukkig bewaard is gebleven tijdens de verbouwing. Het past mooi in de industriële sfeer van het gebouw: grote buizen, stalen ramen.

Kletskop

We worden ontvangen met een glaasje roze bubbels, uitgeschonken door gelegenheidsober Jan Provily. Een beetje onwennig in zijn rol als gastheer, maar dat heeft ook wel iets charmants. Het glaswerk is prachtig en glimt langs alle kanten, de tafels zijn perfect gedekt met zwaar bestek en voorzien van verse witte roosjes. Bij Culinicious is over elk detail nagedacht en dat voelt prettig.

Culinicious is een kleinschalig restaurant in De Watertoren (1916) in Roosendaal. Jan en Saskia Provily verbouwden de toren grotendeels zelf en wonen onder het restaurant. Er is plaats voor 18 mensen, uitsluitend op reservering. Culinicious biedt verrassingsmenu’s van vijf gangen aan voor 55 euro, inclusief aperitief en koffie; de menu’s wisselen per maand en kennen een Franse basis. Een wijnarrangement kost 35 euro, een glas huiswijn 4 euro. Daarnaast is keus uit vier rode, vier witte en twee roséwijnen. We krijgen een amuse van verse en zongedroogde tomatenblokjes met tijm, omhuld door een krokante zoete kletskoprol, geserveerd door de kok zelf, mét uitleg. Een persoonlijke touch die ze de hele avond volhoudt, bij alle tafels. De amuse past uitstekend bij de zelfgemaakte kruidenboter van zoete tomaat met dipstaafjes en broodsneetjes die we al eerder kregen. We kijken elkaar na het smakelijke opstapgerechtje aan en weten dat het goed zit vanavond.

We gaan door naar de eerste echte ronde: forel met komkommer, aangekleed met een crème van zachte mierikswortel, gel van rode biet, kapperappeltjes en een miniwentelteefje. Kraakvers en mooi gepresenteerd.

Dat geldt ook voor het tweede voorgerecht: knalgroene doperwtensoep met saffraanschuim die nog extra pit krijgt door de limoncello die de kok er aan tafel in laat druppelen en het krokante koekje van Parmezaanse kaas. Wat lekker zeg!

Smullen

Onze tafel staat vlakbij de basic ingerichte open keuken en het is een feest om de kok te zien werken. Ze heeft de mise-en-place goed op orde, is zeer precies en superhygiënisch.

Het hoofdgerecht is getrancheerde kalfsoester met daarop een stevige mosterdvijgensaus en heerlijke zelfgemaakte pommes duchesse van zoete aardappel, met een truffelschijfje, een verse vijg en een mengsel van gewokte courgette/groene asperges en pistachenoten. Lekker mals vlees, rosé van binnen, precies goed.



Jan Provily houdt zich ondertussen ook even bezig met de klimaatbeheersing; aan de lichtschijnsels ver boven ons hoofd zie je dat hier gekookt wordt, maar last hebben we er niet van. De twee grote fans gaan aan en even later ook de airco die de geuren van roomboter en ander lekkers moeiteloos verdunnen.

Beoordeling

Voorgerecht........................8,0

Hoofdgerecht ....................8,0

Nagerecht............................8,5

Bediening ...........................7,0

Ambiance.............................8,0

Dranken...............................8,0

Prijs/kwaliteit.....................8,0

Score.............................8,0

De rekening (2 personen)

2 x verrassingsdiner.. ..€110

2 x grote Pellegrino .... ...€10

2 x rode huiswijn ...............€4

2 x dessertwijn...................€9

1 x witte huiswijn................€4

Totaal........................€137

Culinicious

Nispensestraat 27,

Roosendaal

culinicious.nl

