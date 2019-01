Restafval straks maandelijks opgehaald in Roosendaal

MET POLLROOSENDAAL - Huishoudens in de gemeente Roosendaal mogen met ingang van oktober hun restafval nog maar één keer per maand aan straat zetten.

Hiermee wil de gemeente bereiken dat de hoeveelheid restafval per Roosendaler sterk gaat dalen de komende jaren.

Nu biedt elke inwoner van de gemeente per jaar 165 kilo restafval aan. Dat moet volgend jaar al zijn teruggebracht naar 100 kilo en in 2025 naar 30 kilo per persoon. Om dat te bereiken zijn ingrijpende maatregelen nodig.

Verbrandingsbelasting

Overigens niet alleen in Roosendaal. Overval zoeken gemeenten naar manieren om meer ‘afval’ te recyclen en minder aan te bieden als restafval. Het verbranden van afval wordt steeds duurder. De regering heeft de verbrandingsbelasting voor 1 ton restafval verhoogd van 13 euro naar 32 euro.

Nu kost het verbranden nog 49 euro per ton. Dat stijgt naar verwachting naar 100 euro in 2022. En daar komt nog een Europese belasting bij van 800 euro per ton niet-gerecycled kunststof.

Flitspeiling

Dus moet de hoeveelheid aangeboden restafval omlaag. Onder leiding van wethouder Klaar Koenraad is onderzocht, hoe het restafval van 165 naar 100 naar 30 kilo per jaar kan worden teruggebracht. Eerst is het restafval onder de loep gelegd. Toen bleek dat een derde van het afval gft-afval was en een vijfde was plastic.

,,Uit een flitspeiling onder de bevolking - ook op Facebook - bleek dat 90 procent afval scheiden belangrijk vindt", zegt wethouder Koenraad. ,,Maar wel op een makkelijke manier.” Maar hoe krijg de gemeente dat voor elkaar?

Volledig scherm Wethouder Klaar Koenraad. © pix4profs/petervantrijen

Campagne

Na lang wikken en wegen bleef het systeem over waarbij het restafval eenmaal in de vier weken wordt opgehaald. 'Voor inwoners die goed scheiden verandert er niets. Huishoudens die niet goed scheiden worden gedwongen dit beter te gaan doen omdat het restafval nog maar dertien, in plaats van 26 keer per jaar wordt opgehaald', stelt het college van B en W.

De verandering in het vierde kwartaal zal met een fors opgetuigde campagne gepaard gaan. Zo zullen er beduidend minder etensresten in het restafval terecht mogen komen. ,,Want als je het afval goed wilt nascheiden (scheiden nadat het is ingezameld, red.) moet je er geen macaroni-prak in hebben", zegt wethouder Koenraad.

Overleg

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Ook met afvalinzamelaar Saver en met afvalverbrander Suez moet nog verder worden onderhandeld.