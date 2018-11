Restafval aanbieden wordt fors duurder in Roosendaal

ROOSENDAAL - De tarieven voor de onroerendezaakbelasting voor eigenaren van woningen gaan in 2019 in de gemeente Roosendaal omlaag. Voor bedrijven gaan daarentegen hogere tarieven gelden. De uiteindelijke opbrengst voor de gemeente zal gelijk blijven.

Het storten van restafval in een ondergrondse container en het ledigen van de restafvalcontainer worden een stuk duurder.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de belastingverordeningen vast. In Roosendaal gebeurt dat komende donderdag. Het leeg maken van een restafvalcontainer van 240 liter gaat volgend jaar 6,14 euro kosten. Dit jaar 4,90 euro. Een stijging van 25,3 procent. Voor de kleinere containers (140 liter geldt volgend jaar een tarief van 3,51 euro. Dit jaar 2,86 euro. Daarnaast kost elke inworp in een ondergrondse afvalcontainer van 60 liter in 2019 1,02 euro (was 0,82 euro, een stijging van 24,3 procent) en een inworp van 30 liter gaat 0,51 euro kosten, tegen 0,41 euro nu.

Inflatie

Bij het bepalen van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb) spelen twee zaken een rol. Op de eerste plaats de inflatiecorrectie van 0,8 procent. En daarnaast de waardeontwikkeling van het onroerend goed. Het uitgangspunt is dat de opbrengst van de ozb gelijk blijft.

Als de waarde van huizen stijgt, wordt het tarief lager en omgekeerd. Hoe de waarde van het onroerend goed zich in het voorbije jaar heeft ontwikkeld is nog steeds niet definitief bekend. Roosendaal gaat uit van de cijfers van de Belastingsamenwerking West-Brabant die verwacht dat woningen in Roosendaal 3,5 procent in waarde zijn gestegen en dat niet-woningen met een waardedaling van 1,5 procent te maken hebben.

Streep

Dit alles resulteert onder de streep in een verlaging van het tarief voor woningen van 0,10962 procent in 2018 naar 0,10666 procent in 2019. Eigenaren van niet-woningen gaan volgend jaar 0,17481 procent betalen (was 0,17088 procent) en gebruikers van niet-woningen gaan in 2019 0,12346 procent betalen tegen 0,12068 procent dit jaar.