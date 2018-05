Renovatie voor winkelcentrum in Kortendijk: 'Meer licht, meer groen'

Vooral de entree aan de Moriondijk wordt daarbij flink aangepakt. De bovenkant van die nu nog donkere hoek wordt verbouwd, waardoor die ingang lichter en meer open wordt.

Daarnaast wordt ook het middenplein opgeknapt. Het grijze podium op het stenen plein verdwijnt om - net zoals afgelopen jaar bij de Rembrandtgalerij in de Westrand - plaats te maken voor meer groen en zitjes. Ook de entrees moeten 'vergroend' worden. Tot slot worden de gevels van de winkels aangepakt. Ook daar moet meer glas zorgen voor een lichtere en meer open uitstraling.

Doorpakken

Dat zegt Ronald Mol van de Blokker en voorzitter van de winkeliersvereniging. ,,De eerste ideeën voor die renovatie ontstonden een paar jaar geleden, nadat de Plus naar de nieuwe locatie is verhuisd. Vorig jaar is er al een begin gemaakt door het inrichten van een plantsoen bij de ingang vanaf de Flintdijk. Nu willen we doorpakken.''

Volledig scherm Volgens ondernemer Ronald Mol steken de winkeliers samen enkele tonnen in de herontwikkeling van het Dijkcentrum. © Coen Hagenaars

De winkeliersvereniging trekt hierin samen op met het bewonersplatform Kortendijk en de gemeente Roosendaal. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpakken van de gevels en de entree bij de Moriondijk. De ruim 20 winkeliers steken er volgens Mol samen enkele tonnen in.

Plein

Quote Het Dijkcen­trum is min of meer de spil van de wijk Ben Buurstee, Bewonersplatform Kortendijk De herontwikkeling van het middenplein ligt bij de gemeente Roosendaal en het bewonersplatform. De bewonersvereniging mocht in het kader van het project Vitale Wijken en Dorpen aan de tekentafel zitten. Voorzitter Ben Buurstee van het bewonersplatform is blij dat de plannen in een stroomversnelling komen. ,,We hebben het hier al een paar jaar over, maar het was wachten op een akkoord tussen de winkeliers en de pandeigenaren. Nu gaat het beginnen.''

Belangrijk voor de wijk, zegt Buurstee. ,,Want het Dijkcentrum is min of meer de spil van de wijk. Veel buurtbewoners komen hier voor hun boodschappen of om elkaar te ontmoeten.'' Volgens hem moeten er ook bij de entrees zuilen met groen komen.

Feestdagen

Volgens Mol moet de opknapbeurt binnen een half jaar zijn afgerond. ,,We hopen in oktober of november helemaal klaar te zijn, in ieder geval voor de feestdagen.'' Volgens hem wordt er ook tijdens de bouwvak doorgewerkt aan het Dijkcentrum. Alle winkels zijn tijdens de werkzaamheden gewoon te bezoeken.