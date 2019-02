Renovatie van winkelcentrum Dijkcentrum in Roosendaal bijna klaar

ROOSENDAAL - De renovatie van het winkelcentrum Dijkcentrum in Kortendijk is bijna klaar. De laatste stap is nog het aanpassen van het middenplein van het winkelcentrum.

Volledig scherm Huidige podium op middenplein van winkelcentrum Dijkcentrum © BN DeStem Kortendijkbewoner Herman Stikkel heeft samen met het bewonersplatform een plan gemaakt om het middenplein groener en aantrekkelijker te maken. Op het plein moeten aan de kant van de Zeeman drie groene zuilen komen. In het midden moet een groenpleintje voorzien van bomen en een lange bank komen, in plaats van het huidige grijze podium op het stenen plein .

Bewoners en winkeliers in Kortendijk vonden dat de inrichting van de openbare ruimte binnen het Dijkcentrum niet meer van deze tijd was. ,,Het bewonersplatform nam alweer tijdje geleden contact met mij op voor een ontwerp met meer groen, minder bestrating en meer sfeer in het Dijkcentrum. Een aantrekkelijke, groene en duurzame omgeving draagt volgens iedereen bij aan de leefbaarheid van de Kortendijk. Dus ik heb een paar ontwerpen gemaakt, waar al veel delen succesvol van zijn uitgevoerd de afgelopen jaren,”vertelt Stikkel.

Volledig scherm Artist impression Herman Stikkel voor entree Flintdijk © Herman Stikkel Aan de kant van de Flintdijk is door een groeneiland op het plein een mooie groene entree van het winkelcentrum ontstaan. Aan de kant van supermarkt Plus bij de Diamantdijk is met behulp van bakken met bomen ook zo'n groen entree gemaakt.

De winkeliers van het Dijkcentrum hebben in verbetering en uitstraling van de winkelpuien flink geinvesteerd . Eind vorig jaar werden de gevels en de overkappingen van het winkelcentrum opgeknapt.

,,Dat was volgens afspraak, winkeliers zouden ongeveer de helft van het opknappen van het Dijkcentrum bijdragen. De andere helft van het bedrag zou van de gemeente komen in het kader van ‘Vitale wijken en dorpen’. Het laatste stukje is nu goedkeuren van het aanpassen van het middenplein door de gemeenteraad. We hopen aan het einde van 2019 helemaal klaar te zijn met de totale renovatie van het winkelcentrum,” vertelt Ronald Mol, van de Blokker en voorzitter van de winkeliersvereniging Dijkcentrum.

Mol is tevreden hoe het winkelcentrum er al uitziet na het opknappen van vorig jaar. ,,Het ziet er heel strak en modern uit, vooral aan de kant van de Moriondijk is er door het aanpassen van het dak veel meer licht. Het is echt een enorme verbetering van het Dijkcentrum,” zegt Mol.

Zelf staat bij Mol een grote verbouwing van zijn winkel De Blokker op het Dijkcentrum voor de deur. ,,Vanaf 28 februari zijn we drie weken dicht. We gaan de hele winkel moderner en frisser maken. Op donderdag 21 maart gaan we weer open.”

Volledig scherm Nieuwe entree winkelcentrum Dijkcentrum via Flintdijk © BN DeStem

Volledig scherm Artist impression Herman Stikkel voor entree Flintdijk © Herman Stikkel