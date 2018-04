Renovatie 'oude' Zellebergen begint in mei en duurt grofweg een jaar

Roosendaalse Noortje (21) overdonderd door mega-aandacht na brief aan Rutte: 'Ik denk niet dat hij reageert'

8 april ROOSENDAAL – De 21-jarige Noortje van Lith uit Roosendaal is overdonderd door de enorme hoeveelheid aan reacties die ze binnen heeft gekregen nadat ze een indrukwekkende brief op Facebook plaatste. In de brief, gericht aan minister-president Mark Rutte, uitte Noortje haar onvrede over het wetsvoorstel dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen gaan betalen. ,,Het doet mij goed dat veel mensen achter mij staan.”