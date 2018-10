Rennende tandarts Chris Wouters wil nog één keer marathon winnen

ROOSENDAAL/FIJNAART - Harlopen en tandheelkunde, het zijn de twee passies van Roosendaler Chris Wouters. De 64-jarige Wouters, tandarts in Fijnaart, is op late leeftijd weer hard gaan lopen. Wouters was al op 10-jarige leeftijd lid van atletiekvereniging THOR in Roosendaal. Hij heeft de afgelopen jaren 8 podium plaatsen bij het Nederlands kampioenschap marathon gehaald.

Was u ook al succesvol met hardlopen in je jeugd bij THOR?

,,Bij Jack van Merode, later eigenaar van Mervo Sport, ben ik bij toen nog Kracht en Gratie begonnen en later doorgestroomd naar THOR. Ik heb in het begin wel goede tijden gelopen. Bij de A en B junioren was ik succesvol op de 3.000 en 5.000 meter met drie keer trainen in de week. Met de veldloopploeg zijn we toen Nederlands jeugdkampioen geworden. Op 56-jarige leeftijd hebben we dat met een ploeg van boven 50 nog is overgedaan.”

Richtte u zich helemaal op het hardlopen?

,,Nee, ik heb altijd keihard gewerkt en het nooit echt helemaal op de sport gegooid. In mijn jonge jaren werkte ik bij boeren op het land geweest om geld te verdienen. Als je het heel goed wil doen bij hardlopen, moet je ook je rust pakken. En die rust had ik niet.”

Vindt u die rust wel bij uw drukke baan als tandarts in Fijnaart?

,,Naast het hardlopen is mijn werk als tandarts mijn andere passie. Tandheelkunde ben ik rond mijn achttiende gaan studeren in Nijmegen. Die studie heb ik absolute voorrang gegeven en het hardlopen werd ontspanning. In 1981 ben ik mijn tandarts praktijk in Fijnaart begonnen. Ik werk nu 32 uur per week en heb voor één dag een DBA-collega. Daarnaast heb ik ook nog een succesvol onroerend goed bedrijf. Ik doe het met zo'n zes uur slaap per dag. Al te veel rust nemen zit er bij mij gewoon niet in.”

En waarom bent u dan met uw vijftigste nog marathons gaan lopen?

,,THOR voelt als familie en heb ik er altijd veel plezier in gehad en aan te danken. Mijn vrouw heb ik er ontmoet, zij deed hoogspringen en daar liep ik mijn rondjes omheen.

In 2004 werd ik gevraagd door een clubje om mee te doen aan de marathon van Moskou. We bleven er ook een weekje. Min of meer ongetraind deed ik er ruim vier uur over. Op mijn vijftigste liep ik in 2006 een tijd van 3.10 uur in Rotterdam. Toen wisten mensen die me kennen dat ik die 3 van mijn lijst wil hebben. In 2010 liep ik 2:47 in Amsterdam.”

En u was heel succesvol bij de marathon op late leeftijd.

,,Vanaf 2004 heb ik acht keer op het podium gestaan bij het Nederlands kampioenschap. Drie keer was ik Nederlands kampioen boven de 50. Tweede ben ik vier keer geworden en derde plaats één keer.

Eerlijk gezegd hecht ik niet echt aan die cijfers. Ik vind gezond blijven zonder blessures het belangrijkste. Volgend jaar ben ik 65 jaar en dan hoop ik nog een keer Nederlands kampioen te worden boven de 65.”

Hoe lang wilt u nog tandarts in Fijnaart blijven?

,,Het is ook een passie die ik heel graag doe en nog niet kan missen. Net als bij het lopen doe ik het met een leuk team in Fijnaart. Het gaat nog hartstikke goed, hoewel tegenwoordig bijna alle patienten wel vragen hoe lang ik nog tandarts blijf. Voorlopig blijf ik nog wel een paar jaar denk ik.”

En hoe lang gaat u nog door nog hardlopen?

,,Ik traint bijna dagelijks, meestal in de avond. In ieder geval 100 kilometer per week. Voor een marathon loopt dat op naar 120 of 180 kilometer per week.

Elke zaterdagochtend staat een lange duurloop van ongeveer 30 kilometer op het programma. Tijdens deze trainingsloop vertel ik graag leuke verhalen en lachen we met een leuke groep vrienden en vriendinnen heel veel.

Een prima team ondersteunt me, Jan Jacobs, altijd mijn chauffeur, fietser en helper, Herman in ‘t Veen, tot vorig jaar mijn trainer, Menno Franken en Jan Ernest, die me masseert, wil ik toch even noemen. En natuurlijk mijn dochter Inge die me tijdens wedstrijden op de fiets op de hoogte houdt. Dat is heel belangrijk wanneer je voor een goede plek gaat. Het Nederlands kampioenschap is volgend jaar in Amsterdam. Waarschijnlijk loop ik daarvoor als training de Rotterdamse marathon, dat is dan mijn twintigste marathon.”

En u loopt ook nog met collega's?

,, Sinds 2016 loop ik met de Dental Runners, de rennende tandartsen, mee in de prachtige Roparun. Van Parijs of tegenwoordig ook Hamburg samen in een ploeg naar Rotterdam lopen we om geld in te zamelen voor kankerpatienten. Ik had dat nog niet eerder meegemaakt om met collega's zoiets moois te kunnen doen. Er hangt een geweldige sfeer, er wordt ook veel gelachen en het respect is heel groot voor elkaar.

Heeft u nog wensen voor de komende jaren?

,,Het belangrijkste blijft toch gezond blijven met iedereen. Het sporten legt ook een flinke claim op de familie. Je moet er een hoop voor aan de kant zetten. Veel bewegen en het zittende werk in de tandartspraktijk houden mij prima in balans. ”

Paspoortje

Naam: Chris Wouters

Geboren: 11-10-1954 in Roosendaal

Getrouwd met Hennie Wouters, ontmoet bij THOR,

Heeft twee dochters Inge, woont in Amsterdam, en Marieke, in Roosendaal, en twee kleinkinderen Flore (3) en Julan(8 maanden)

Studie: Tandheelkunde in Nijmegen

Werk: Tandarts, in Fijnaart sinds 1981

Hobby: Hardlopen

Volledig scherm Chris Wouters uit Roosendaal passie voor hardlopen en werken