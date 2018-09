René van den Berg volgt Jelte Groen op als commandant bij KCT Roosendaal

roosendaal 750 jaar Stappen in de Damstraat: 'Je kon hier over de koppen lopen'

11:52 ROOSENDAAL - Hoe ruig het er vroeger aan toe kon gaan, hoe rustig is het er nu. Vrijwel niets in de Damstraat herinnert nog aan het 'Barcentrum' dat zijn hoogtepunt beleefde in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw. ,,Je kon er op vrijdag en zaterdag over de koppen lopen. Roosendaal was beroemd vanwege de Damstraat. Zelfs uit Rotterdam en Breda kwamen ze hier naar toe om uit te gaan'', lacht Ger Hol (60).