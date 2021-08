Renate van Dongen genomineerd voor Cultuurprijs Halderberge: ‘Aquarel uit het tuttige hoekje trekken’

,,In plaats van het gebruikelijke papier als ondergrond, ben ik gaan experimenteren met houten panelen die ik op een speciale manier prepareer, waardoor de kleuren krachtiger en helderder worden. Zo kan ik meer detailleren, zonder dat het specifieke karakter van aquarelleren verloren gaat. Spelen met water en pigment, dat is het eigenlijk. En af en toe gebeurt er iets per ongeluk, dat omarm ik.’’



Renate van Dongen exposeert haar werk onder meer bij de Aquarel Art Galerie in Zutphen, de enige in Nederland die gespecialiseerd is in aquarel. ,,Gelukkig begint er ook in de aquarelkunst steeds meer vernieuwing te komen. Hyperrealisme is nu erg in opkomst, waarbij je nauwelijks nog ziet dat het een aquarel is. Zelf vind ik dat water echt bij een aquarel hoort, dat mag gezien worden.’’