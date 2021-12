Remixende deejays op de gekste plekken: zwembad, tennisbaan, maar nu even op de zolderkamer

Dat laatste kunnen ze nu mooi verfijnen, optredens zijn immers dun gezaaid. Des te gewaagder was de stap naar de Kamer van Koophandel om samen het muziekbedrijfje JeRi op te richten. De eerste twee letters van hun voornamen. ,,Ze wensten ook succes en sterkte tegelijk‘’, lacht Jeroen. De jonge ondernemers snappen de twijfel wel. ,,Wie gaat er nu in coronatijd iets in de muziek beginnen? Ook wij hopen niets liever dan snel met onze koffertjes en club-deejayset feesten en partijen op te luisteren’’, zegt Rick, ,,Vorige week hadden we bij Smurfit Kappa in Etten-Leur een kerst drive-thru. In een grote loods reden de auto's langs de kerstborreltafel en galmde onze muziek door de hal. Leuk om te doen.’’