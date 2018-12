Remco Bosma uit Wouw wordt nieuwe burgemeester van Bladel

De naam is donderdagavond bekendgemaakt in een extra raadsvergadering.



De burgemeestersvacature is als gevolg van het overlijden van burgemeester Boy Swachten ontstaan op 7 augustus 2017. Peter Maas is nu waarnemend burgemeester. Er waren zestien schriftelijke reacties binnengekomen op de vacature.



,,Ik ben afkomstig uit Wouw in West-Brabant en ik verheug me erop weer terug te gaan naar Brabant”, zei hij donderdagavond telefonisch desgevraagd.