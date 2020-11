Rellende vuurwerkjeugd ‘hard aanpakken’ blijkt nog niet zo makkelijk: ‘Die strijd win je niet’

video Opnieuw vuurwerk en branden in Roosendaal ondanks samenscho­lings­ver­bod, meerdere politiebus­sen bekogeld met stenen

24 november ROOSENDAAL - Het samenscholingsverbod dat burgemeester Han van Midden dinsdagmiddag oplegde aan inwoners van de gemeente Roosendaal, maakt nog weinig indruk. Vanaf een uur of 8 klinkt, verdeeld over diverse plekken, de ene na de andere knal van zwaar vuurwerk. Meerdere groepjes jongeren zijn -zoals wel vaker de laatste tijd- op pad op verschillende plekken in de stad. Politie is in groten getale uitgerukt om de situatie in bedwang te houden. Rond 21.15 uur werd iemand aangehouden voor het beledigen van agenten.