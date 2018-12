Religieus erfgoed Oudenbosch: geen woorden, maar daden

OUDENBOSCH - Het was stil, lang stil rondom het miljoenenproject Religieus Erfgoed Oudenbosch. De stilte werd donderdagavond doorbroken toen de vier deelnemende partijen zich aan de gemeenteraad presenteerden. ,,We staan in de startblokken.‘’

Provincie, gemeente, Woonkwartier, ontwikkelaar Van Agtmaal zijn allen doordrongen van het ongeduld van raadsleden en burgers. ,,We zijn er aan toe om knopen door te hakken‘’, aldus Wybe Theijse projectleider namens de provincie. Hij wijtte de lange aanlooptijd aan de complexiteit van gebouwen, functies en gebruikers. ,,Achter de schermen wordt keihard gewerkt aan Religieus Erfgoed, maar mensen geloven het pas als met een steiger tegen de kapel aan.‘’

In Den Bosch ligt 4,5 miljoen euro klaar waarvan 2,2 miljoen ter restauratie van de kapel Saint Louis. De resterende miljoenen worden geïnvesteerd in de Mariabouw en Markt 68.

Kluwen bol

Woonkwartier-directeur Ruud van de Boom vergeleek het complexe project van tien deelplannen in het Religieus Erfgoed met een kluwen bol, die eerst ontvlochten moet worden vooraleer de eerste steen kan worden gelegd. Om het geheugen op te frissen: het gaat om Sint Anna, Markt 68, Mariaschool, Gonzagaplein, Mariabouw en kapel.

Huisvester Woonkwartier zet in op appartementenbouw, Van Agtmaal richt zich eerst op herstel van de kapel en de bouw van drie penthouses in het Poortgebouw op Markt 68. Stenen leggen kan echter pas als sommige gebruikers hun hielen hebben gelicht. De bieb, Fidei et Arti, de drie musea en de KBO. In het ideaalplaatje verhuizen zij allemaal naar het cultuurcluster door kwartiermaker Lisette Ooms het ‘Panorama Saint Louis’ genoemd.

Collecties

In het cultuurcluster wordt het verhaal ‘religieus erfgoed’ vertelt, komen de museale collecties van de broeders samen en worden de 150 jaar oude gebouwen als het ware de 21e eeuw in getild. Het wordt niet alleen het culturele hart van Oudenbosch, het cultuurcluster is ook het sociale middelpunt van het Koepelstadje. Mits iedereen meewerkt.

Want alle enthousiasme van aanjager Lisette Ooms en architect Pierre Maas ten spijt, de musea-directies en ook de ouderenbond lopen nog steeds niet warm voor de verhuisplannen. Waar vertegenwoordigers van cultureel centrum Fidei et Arti en bibliotheek intussen ‘om’ zijn, gaat dat nog niet op voor alle toekomstige gebruikers. ,.Gedwongen verhuizing werkt averechts‘’, zei Ooms, die al masserend alle neuzen dezelfde kant op wil krijgen. ,,Dat gaat niet van vandaag of morgen.‘’

Verhuiswagen