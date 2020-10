Religieus erfgoed in Oudenbosch, hoe zit het ook alweer?

Zelfs de meest verknochte katholiek ziet door de bomen het bos niet meer. Daarom brengen we de twaalf betrokken objecten in beeld en geven er een toelichting bij. Met dank aan Oudenbosch-kenner Mark Buijs.

Volledig scherm Religieus erfgoed 1: Pensionaat Sint Anna © Wim van den Broek Wat: Pensionaat Sint Anna, gebouwd in 1936, eerste zusters kwamen in 1838.

Wie/eigenaar: gemeente; kandidaat ontwikkelaars ZAB-combinatie (Zorg voor Wonen, Van Agtmaal, Bernardus Wonen) en Woonkwartier.

Historie: zusters vertrokken in 1994; gemeentehuis tot 2006; streekomroep; anti-kraak.

Huidige status: leegstand, voorfront en trappenhuis blijven behouden.

Volledig scherm Religieus erfgoed 2: kapel Sint Anna © Wim van den Broek

Wat: de kapel van Sint Anna, gebouwd in 1889.

Wie/eigenaar: gemeente; kandidaat-koper Woonkwartier.

Historie: zijgalerijen in 1936 aangebouwd, ingrijpend verbouwd in 1963, raadzaal nieuwe gemeente Halderberge geworden eind 1996.

Huidige status: bibliotheek beneden, lege kapel/raadzaal boven; maatschappelijke bestemming of sloop.

Volledig scherm Relgiieus erfgoed 3: Muziekschool © Wim van den Broek Wat: Achterste vleugel van Sint Annaklooster, gebouwd in 1932.

Wie/eigenaar: gemeente.

Historie: voormalige huishoudschool van de zusters van St. Anna; later muziekschool Amadeus.

Huidige status: anti-kraak; leegstand. sloop is twijfelachtig.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 4: Zouavenmuseum © Wim van den Broek

Wat: Het Nederlands Zouavenmuseum; gehuisvest in oud raadhuis, Rijksmonument uit 1776.

Wie/eigenaar: gemeente Halderberge, collectie tijdlang van broeders van Saint Louis.

Historie: van 1776 tot 1972 gemeentehuis Oudenbosch, sinds 1975 Zouavenmuseum.

Huidige status: kans op verhuizing Cultuurcluster Saint Louis is klein.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 5: Natuurhistorisch en Volkenkundig museum en Heemkundig museum © Wim van den Broek Wat: Reginabouw, als patronaatszaal gebouwd in 1912.

Wie/eigenaar: Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum met ernaast Heemkundekring Broeder Christophoor.

Historie: externaat voor jongens uit Oudenbosch, later Ulo en sinds 1967 museum broedercollectie opgezette dieren.

Huidige status: verhuizen van de musea wordt lastig, gebouwen blijven wellicht overeind.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 6: Mariaschool © Wim van den Broek

Wat: Mariaschool, als externaat gebouwd in 1904.

Wie/eigenaar: gemeente.

Historie: Mariaschool fuseert in 2018 met De Schakel tot sterrenschool De Schittering in Sint Annastraat; gebouw komt leeg te staan.

Huidige status: Woonkwartier wil er vanaf; gemeente stuurt aan op sloop.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 7: Mariabouw © Wim van den Broek Wat: Mariabouw, in het verlengde van de Vincentiusbouw, gebouwd in 1909.

Wie: Woonkwartier.

Historie: tot 2003 internaat Saint Louis, daarna in verval.

Huidige status: plan cultuurcluster voor Fidei, KBO, bieb en musea op losse schroeven.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 8: kapel Saint Louis © Wim van den Broek

Wat: de grote kapel van Saint Louis, gebouwd in 1865/1866, koepeldak in 1888.

Wie/eigenaar: Bouwbedrijf Van Agtmaal, na restauratie overname gemeente.

Historie: kapel van de broeders, na 2006 in gebruik voor concerten en exposities. Gidsen geven rondleidingen.

Huidige status: restauratie in volle gang; kapel meer gebruiken voor uitvoeringen, souterrain wellicht voor KBO.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 9: Poortgebouw/Markt 68 © Wim van den Broek Wat: in 1838 starten de broeders van Saint Louis in de voormalige herberg De Stad Parijs met het Latijnsch College. Markt 68 ook wel Poortgebouw, is het voorhuis van die school.

Wie/eigenaar: Bouwbedrijf Van Agtmaal

Historie: na vertrek broeders leegstand.

Huidige status: verbouwing tot drie royale appartementen onlangs begonnen met subsidie van de provincie.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 10: Gonzagaplein met aula Saint Louis © Wim van den Broek

Wat: Gonzagaplein met aula/toneelzaal Saint Louis in de stijl van Amsterdamse school.

Wie/eigenaar: Thomashuis van de familie Huijsmans, eigenaar Woonkwartier.

Historie: gesloten na vertrek broeders in 2003, sinds 2016 Thomashuis.

Huidige status: aanvankelijke woningbouw Gonzagaplein is van de baan.

Volledig scherm Religieus erfgoed Oudenbosch 11: pastorie © Wim van den Broek Wat: pastorie gebouwd in 1965.

Wie/eigenaar: parochiebestuur Bernardusparochie, woning pastoor Maickel Prasing.

Historie: pastoorswoning en parochiecentrum.

Huidige status: sloop is serieuze optie om basiliek meer uit te lichten. Pastorie verhuist naar voorbouw Sint Anna.

Volledig scherm Relgieus erfgoed 12: Fidei et Arti © Wim van den Broek

Wat: Fideï et Arti (Latijn voor ‘Geloof en kunst’), gebouwd in 1934 in de pastorietuin.

Wie/eigenaar: gemeente; exploitatie berust bij stichting Fideï et Arti.

Historie: na overdracht parochie aan gemeente cultureel centrum, theater en zaalverhuur geworden.

Huidige status: theaterfunctie blijft, geen verhuizing naar cultuurcluster wel uitbreiding exploitatie naar kapel Saint Louis.