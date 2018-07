'Relaxen en genieten' bij twaalfde Blommenkinders in Roosendaal

VIDEOROOSENDAAL - Mensen sjouwen met bankjes en stoelen, of zwaaien met flinke vlaggen in het rond. Publiek staat vooraan bij het Armand podium te springen en te dansen bij U2-coverband RU2, of ligt rustig op een meegenomen dekentje. Ze staan in de rij om in bed te springen voor een John Lennon en Yoko Ono-foto, of kijken even rond in het Armandmuseumpje. De sfeer is ongedwongen, de muziek klinkt goed en het publiek is in groten getale gekomen voor de twaalfde keer Blommenkinders in het Vrouwenhofpark.