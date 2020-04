Rekenkamercommissie vindt burgerparticipatie in gemeente Rucphen nog te mager

Van tafel geveegd

Rolverdeling

In een reeks aanbevelingen stellen de rapporteurs dat goed in kaart moet komen wie bij welke project belanghebbenden zijn en op welk moment zij bij een procedure worden betrokken. Daarnaast moet de gemeente een duidelijke rolverdeling aanbrengen. Wie heeft welke verantwoordelijkheden en taken. Belangrijkste aanbeveling in het rapport is dat de gemeente Rucphen zich meer open stelt en zichtbaarder aanwezig is in de samenleving. ,,Dat levert een betere verstandhouding op tussen inwoners en overheid.‘’