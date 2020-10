Regionale scholenmarkt gaat online en open dagen voortgezet onderwijs worden open weken

Nieuw hoofdstuk in ‘criminele’ geschiede­nis Hoevense sekte: leider Orde der Transfor­man­ten opgepakt in Duitsland

21 oktober BREDA/HOEVEN - Het was stil rond de van oorsprong Hoevense sekte Orde der Transformanten. Maar de arrestatie in Duitsland van de zelfbenoemde profeet van de sekte maakt daar in één daverende klap een einde aan. De man (58) wordt verdacht van verboden wapenbezit en ‘kidnapping’.