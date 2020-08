Regio scoort opnieuw belabberd als het gaat om woongenot, maar minder slecht dan vorig jaar

ROOSENDAAL - Het contrast kan haast niet groter: waar gemeente Rozendaal bij Arnhem opnieuw tot de fijnste woongemeente van Nederland is uitgeroepen, bungelt het West-Brabantse Roosendaal - opnieuw - in de onderste regionen van die ranglijst. Net als Rucphen en Halderberge. Net als heel West-Brabant, eigenlijk.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de beste woongemeente van Nederland, uitgevoerd door het Rotterdamse Bureau Louter in opdracht van Elsevier Weekblad.



Daarin prijken Rozendaal, Laren en Heemstede op plekken 1, 2 en 3. De onderste drie plekken worden ingevuld door Hulst (353), Westerwolde (354) en Terneuzen (355).

Hoe werkt dat onderzoek?

Quote Roosendaal is een oude indu­striële stad, met vooral traditione­le vormen van bedrijvig­heid. Daar is vervolgens de woningvoor­raad ook naar gevormd Peter Louter, onderzoeker Alle gemeenten zijn beoordeeld op zaken als aanwezige voorzieningen (onderwijs, winkels, zorg, sport, cultuur, horeca), bereikbaarheid met openbaar vervoer, de aantrekkelijkheid van de bebouwing, de natuurlijke omgeving, veiligheid, de kans op overlast, de samenstelling van de bevolking en de hoeveelheid rust en ruimte.



De scores voor die categorieën zijn bepaald aan de hand van objectieve gegevens. Hoe zwaar iedere factor weegt, is berekend via een landelijke enquête waarin mensen hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden.

En hoe hebben ‘we’ het gedaan?

De gemeentes in deze regio scoren echter belabberd. Roosendaal staat er op plek 322 het beroerdst voor, Rucphen volgt op 316. Halderberge doet het weliswaar met plek 248 het best, maar staat ook in het rechterrijtje. Lichtpuntje: alle drie de gemeenten zijn wel vier plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar.



Het merendeel van de rest van West-Brabant scoort zo mogelijk nog beroerder: Moerdijk staat op plek 332 en Steenbergen hoort met een 345e plek zelfs bij de tien slechtst scorende gemeenten. Alleen Bergen op Zoom en Woensdrecht doen het met respectievelijk plek 279 en 235 ietsje beter.

Quote Een redelijk voorzienin­gen­ni­veau, maar niet denderend. Het landschap heeft ook niet de kwaliteit van bijvoor­beeld de Veluwe Peter Louter, onderzoeker

Hoe kan dat?

Waarom Roosendaal en de omgeving zo bedroevend scoort? Onderzoeker Peter Louter heeft daar wel een idee over: ,,Roosendaal is een oude industriële stad, met vooral traditionele vormen van bedrijvigheid. Daar is vervolgens de woningvoorraad ook naar gevormd, evenals de bevolkingssamenstelling. Dat is niet uniek, dat zie je in bijvoorbeeld Terneuzen, Tiel en Gorinchem ook.’’

Ook op andere vlakken springt deze omgeving er niet echt uit, zegt Louter: ,,Een redelijk voorzieningenniveau, maar niet denderend. Het landschap heeft ook niet de kwaliteit van bijvoorbeeld de Veluwe, hoewel de mensen hier het waarschijnlijk wél prachtig vinden. Maar dit is kennelijk de mening van de gemiddelde Nederlander en die is subjectief.’’

Toine Theunis: ‘Roosendaal zal nooit de top 10 halen’

Wethouder Toine Theunis kijkt al lang niet meer op van de matige score van zijn Roosendaal in de ranglijst van meest aangename gemeenten om in te wonen. ,,Dat is al jaren zo en dat zal ook niet veel veranderen. We moeten niet de illusie hebben dat we ooit de top tien zullen halen. Dat kan gewoon niet, die plaatsen zijn voorbehouden aan vooral de kleine, rijke gemeenten met veel natuur en ruimte: Wassenaar, Bloemendaal.’’

Want volgens Theunis is die lijst weliswaar opgesteld aan de hand van feiten, maar zijn er een hoop zaken waar de gemeente amper invloed op heeft: ,,Voorbeeldje: een van de criteria is de aanwezigheid van monumenten. Daar hebben we er in Roosendaal maar weinig van en dat zullen er ook niet veel meer worden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de hoeveelheid natuurgebied.’’

Wat niet wil zeggen dat Roosendaal de lijst niet serieus moet nemen, stelt hij: ,,Want er wordt ook gesproken over zaken als veiligheid, daar kunnen we wel wat aan doen. Die opmerkingen moeten we altijd serieus nemen.’’ Maar als het om woongenot gaat, hecht Theunis meer waarde aan de eigen bewonersenquête. Daarin zijn Roosendalers doorgaans tevreden over hun gemeente.