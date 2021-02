Regio Roosendaal blikt ‘met hol gevoel’ terug op carnaval, dit zijn de motto’s voor 2022

ROOSENDAAL - Tullepetaonestad komt volgend jaar ‘Van goej uize’. Het nieuwe motto is géén verwijzing naar het leutfeest van dit jaar, dat veelal thuis moest worden gevierd. De Stichting Carnaval Roosendaal hoopt in 2022 niet meer aan corona te hoeven denken, zegt voorzitter Jacqo van Gastel. ,,De ziel was uit het feest.”

Toch was het zeker geen verloren carnaval, vindt Van Gastel. ,,Volgens mij zijn we er goed in geslaagd de leut bij mensen thuis te brengen. Daarbij gaven initiatieven van Tullepetaonen zelf, zoals van stadsbeiaardier Toni Raats, het feest extra kleur. Zo hebben we samen de volle hoogte en breedte benut van wat mogelijk was. Daar zijn we tevreden mee.”

En dat leverde ook nieuwe ideeën op voor na corona. De projectie van het motto op de tv-toren, het nieuwe jurysysteem bij het Liedjesfestival; dat zijn aanwinsten uit coronatijd die zomaar blijvertjes kunnen worden. ,,Maar toch; dat holle gevoel blijft. Volgend jaar hopen we weer carnaval te kunnen vieren zoals het motto uit 1964 luidt: nie alluf, mar dubbel!”

Paplaand (Wouw)

Prins Eduward d’un Jiste van Paplaand noemt het een vreemd carnavalsfeest waarbij veel online moest gebeuren. De sleuteloverdracht bij de Wouwse boer in de Pastoor Pottersstraat, de versierde gevels en de online-optocht. Dinsdagmiddag reed die met miniwagentjes op het Youtubekanaal van de Wouwse stichting. ,,We hebben veel positieve reacties gekregen ook op het insigne en de carnavalskrant”, zegt de Wouwse prins. Die maakte het nieuwe motto bekend: ,,Tis passe en mete’.”

Volledig scherm In Wouw, of Paplaand zoals het dorp tijdens carnaval bekend staat, deelden prins Eduward d'n Jirtse en adjudant Hannes zaterdag stammpotpaketten uit aan mensen die ze besteld hebben. Veel mensen halen hun bestelling in burger op, een enkeling in carnavalspak. © Pix4Profs / Johan Wouters

Puitelaand (Heerle)

Reyn van Elzakker van de stichting in Heerle zegt dat het een vreemd feest was, maar op een bepaalde manier ook intens. ,,We hadden een online bingo en na afloop hebben we met de deelnemers verhalen opgehaald, iemand pakte een muziekinstrument en zo vierden we thuis toch nog carnaval.” Hij noemt activiteiten als ‘karrekes kijken’, een puzzeltocht en kaartjes die naar ouderen werden gestuurd. Volgend jaar gaat het feest weer gewoon van start met het motto ‘We gaon’t oe voorspelle’.

Aopelaand (Nispen)

Stichtingsvoorzitter Jack Goorden zegt dat er veel dingen positief zijn opgepakt en dat het dorp dit gewaardeerd heeft. ,,We hadden een nieuw viertal en zijn volop bezig om dingen te vernieuwen. Ik denk dat na zo een jaar de mensen het meer gaan waarderen”, geeft Goorden aan. De carnavalskrant, de borden bij de entree van het dorp en de oliebollenactie mochten zich in veel belangstelling verheugen. Een nieuw motto is er nog niet, maar dinsdagavond was er nog wel ‘haring of frikandel to go’ om het feest af te sluiten.

Volledig scherm Prins Ralph en zijn gevolg ontbeten zondag samen met andere Mangelpeejen. Online natuurlijk. © peter van trijen/pix4profs

Mastepinnelaand (Wouwse Plantage)

PR-man Martijn van Turnhout van De Mastepinne uit Wouwse Plantage zegt dat alles zich binnen de richtlijnen heeft afgespeeld met een speurtocht door het dorp, een gevelversierwedstrijd en de lunch met de prins. ,,Het was een heel andere carnaval, maar volgend jaar is hopelijk alles weer normaal”, zegt Van Turnhout. In Wouwse Plantage wordt dan een jubileum gevierd en daarom is als motto gekozen voor: ‘Dur valt wat te 44’.

Mangelpeejenlaand (Moerstraten)

Volgens prins Ralph hebben de online activiteiten goed uitgepakt, vooral de knutselavond voor de jeugd en de wandeltocht. Een nieuw motto is er nog niet. ,,Dat willen we later presenteren als we weer wat mee samen mogen doen.”