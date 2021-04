Red Band vult elke dag zeven vrachtwagens met snoep vanuit een Roosendaalse monument

Cios nu in het Roosendaal­se hart van sport en bewegen

12:58 ROOSENDAAL - Niet te veel babbelen, maar sporten! Dat is in een notendop de openingsceremonie van de Cios-sportopleiding die sinds maandag officieel in het Herstaco stadion in Roosendaal is ondergebracht. Het stadion maakt straks deel uit van een cluster met meerdere sportvoorzieningen in de nieuwe wijk Stadsoevers.